A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmou nesta sexta-feira que outros dois corpos foram extraídos dos escombros do edifício que desabou parcialmente em Surfside, o que eleva 22 o total de mortos, enquanto 126 pessoas continuam desaparecidas.

Levine Cava anunciou também que autorizou a demolição de parte do edifício Champlain Towers South que ficou de pé. No dia 24 de junho, uma ala com 55 apartamentos desabou por causas ainda indeterminadas.