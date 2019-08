A polícia de El Paso, no estado do Texas (EUA), confirmou nesta segunda-feira as mortes de duas vítimas do tiroteio ocorrido no último sábado em um shopping da cidade, o que aumenta o número de mortos no massacre para 22.

"Logo depois das 10h (horário local), faleceu outra vítima. O total agora é de 22 mortos", informou a polícia no Twitter.