Pelo menos 23 pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas, nesta terça-feira, após explosão de um caminhão-tanque em uma área industrial em Cartum, capital do Sudão, e no incêndio ocorrido em seguida em uma fábrica, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Conselho de Ministro de Transição do país.

Mais de 130 feridos deram entrada em seis hospitais, e o Ministério da Saúde sudanês pediu aos cidadãos que viessem doar sangue para ajudar a aliviar a situação, diz o comunicado.