A queda de uma ponte do metrô na Cidade do México enquanto um comboio circulava deixou pelo menos 24 mortos, enquanto 15 pessoas permanecem hospitalizadas, informou o Governo da capital mexicana nesta terça-feira.

"São 24 pessoas que infelizmente perderam as suas vidas, 21 delas no local e mais três no hospital", informou em entrevista coletiva a chefe de Proteção Civil da Cidade do México, Myriam Urzua.