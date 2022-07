O número de civis mortos no ataque com mísseis russos a um prédio na cidade de Chasiv Yar, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, agora sobe para 26, enquanto nove pessoas foram resgatadas vivas debaixo dos escombros.

"Até às 14h30 (hora local), os socorristas do departamento principal encontraram e retiraram dos escombros 26 pessoas mortas, nove pessoas foram resgatadas dos escombros. Continuamos trabalhando", informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia na região de Donetsk em uma mensagem no Facebook, relatada pela agência de notícias ucraniana "Ukrinform".