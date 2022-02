O número de mortes causadas por uma chuva histórica, deslizamentos de terra e enchentes que na segunda-feira devastaram bairros do centro-oeste de Quito subiu para 27, de acordo com a prefeitura da capital do Equador.

Além disso, 14 pessoas permanecem internadas, uma delas em estado crítico. Duas pessoas são dadas como desaparecidas, ainda segundo o boletim divulgado nesta sexta-feira pela prefeitura, que também informa que 348 pessoas foram afetadas por uma corrente de água, lama, árvores e pedras provenientes das encostas do vulcão Pichincha e arrasou parte do centro-oeste da capital.