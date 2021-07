O governo da África do Sul anunciou nesta quarta-feira que o número total de mortes relacionadas com a onda de distúrbios violentos e saques em massa que ocorreu recentemente no país é de 276, mas que a ordem está sendo mantida.

"A estabilidade continua prevalecendo nas províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal (as duas regiões afetadas pelos distúrbios)", disse Khumbudzo Ntshavheni, ministra em exercício da Presidência da África do Sul, em entrevista coletiva.