Pelo menos 29 pessoas morreram nesta sexta-feira e outras 19 ficaram feridas em um motim carcerário no estado de Portuguesa, no centro da Venezuela, do qual ainda não foram divulgados detalhes, além de um primeiro balanço de três falecidos, informou à Agência Efe uma fonte do Ministério Público.

Os dados manejados pelas autoridades foram sendo atualizados à medida que avançavam as investigações do caso que aconteceu nas celas do Comando Geral da Polícia em Acarigua, que faz parte do município Páez.