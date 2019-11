Pelo menos 30 pessoas morreram e 180 ficaram feridas em confrontos entre manifestantes e forças de segurança na cidade de Nassíria, no sul do Iraque, registradas desde o início desta quinta-feira, informou o Observatório Iraquiano de Direitos Humanos.

O diretor da ONG, Mustafa Saadoon, disse à Agência Efe que sua organização foi capaz de verificar esses números com fontes médicas na província de Dhi Qar, uma das mais afetadas pela violência no sul do Iraque desde o início dos protestos.

A violência eclodiu pela manhã e continuou durante todo o dia, e levou as autoridades provinciais a impor um toque de recolher e a reduzir o tráfego nas estradas que levam de Nassíria (capital da província de Dhi Qar) às regiões vizinhas.

As autoridades também anunciaram a criação de "células de crise" com a participação dos governadores das províncias e do Exército após a disseminação da violência em várias áreas do sul do país.

Porém, o tenente-general Yamil al Shamry, responsável pela célula de crise de Dhi Qar, foi afastado de seu posto pelo comandante das Forças Armadas, também o primeiro-ministro Adil Abdul-Mahdi, informou a agência de notícias estatal iraquiana "INA".

Ontem à noite aconteceram confrontos violentos na cidade de Najaf, ao norte de Nassíria, com o consulado iraniano sendo incendiado.

Desde o início dos protestos, em 1º de outubro, mais de 300 manifestantes morreram e pelo menos 15 mil pessoas ficaram feridas. Além disso, aconteceram milhares de prisões. EFE

