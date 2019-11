Ao menos seis manifestantes morreram e outros 158 ficaram feridos neste domingo no Iraque em confrontos com membros das forças de segurança em duas províncias do sul do país, onde o número de mortos desde o início da onda de protestos contra o governo, em outubro, subiu para 340, de acordo com a Comissão Iraquiana dos Direitos Humanos.

Essa entidade, que é pública e independente, informou em comunicado que pelo menos três pessoas morreram e outras 87 ficaram feridas em acidentes perto do porto de Umm Qasr, o principal do Iraque e localizado na província de Basra. Já na província de Dhi Qar, foram contabilizados outros três mortos e 71 feridos.