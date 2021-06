As equipes de resgate recuperaram nas últimas horas três corpos de vítimas do desabamento parcial de um prédio residencial em Surfside, em Miami, o que elevou o número de mortos na tragédia para quatro, segundo informou nesta sexta-feira a prefeita do condado, Daniella Levine Cava.

Por sua vez, o número de desaparecidos também aumentou de 99 para 159, uma vez que agora há mais informações sobre quantas pessoas estavam no edifício Champlain Towers quando a ala nordeste desabou completamente na madrugada de quinta-feira.