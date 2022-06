As autoridades de Cuba elevaram para quatro o número de mortos devido às intensas chuvas da última sexta-feira no oeste e centro do país, informou a imprensa oficial nesta segunda.

O governo da província de Pinar del Río informou que o corpo de um jovem do município de Minas de Matahambre, que foi dado como desaparecido após cair no rio El Vicio, foi encontrado morto.