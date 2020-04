Pelo menos 42 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta terça-feira, quando um caminhão de combustível explodiu em um mercado popular em Afrin, cidade no norte da Síria controlada por tropas turcas, segundo informações da Defesa Civil.

A explosão ocorreu no centro do estabelecimento, segundo a organização também conhecida como "capacetes brancos", que disse que suas unidades de resgate testemunharam "cenas indescritíveis" no local da explosão.

A equipe de resgate, que opera em áreas da Síria não controladas por Damasco, declarou que a maioria das vítimas morreu de queimaduras.

A explosão ocorre no quinto dia do mês sagrado muçulmano do Ramadã, quando as famílias vão aos mercados para comprar comida antes que o jejum seja interrompido à noite.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Turquia acusou as Unidades de Proteção Popular da milícia curda (YPG) de realizar o que chamou de "massacre" contra civis.

Essas milícias são consideradas terroristas por Ancara devido às suas ligações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), o grupo guerrilheiro curdo ativo na Turquia, e as tropas turcas em particular têm intervindo repetidamente na Síria contra o YPG.

Atentados são comuns em Afrin e em cidades controladas pela Turquia no norte da Síria, onde há o apoio de facções sírias aliadas, embora o número de vítimas não seja alto geralmente. Até agora, ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, e a causa da explosão é desconhecida.