O surto de coronavírus registrado nesta semana no navio de cruzeiro AIDAnova, retido em Lisboa, aumentou para 52 casos, de acordo com fontes do Porto de Lisboa.

O navio, vindo da Alemanha, tinha como destino a ilha de Lanzarote, na Espanha, faria uma escala na Madeira para ver os fogos de artifício do final do ano.

O capitão do Porto de Lisboa, comandante Vieira Branco, confirmou ontem à noite que o navio de cruzeiro está atracado na capital portuguesa desde o dia 29 de dezembro e que tinha cerca de 4 mil passageiros a bordo de várias nacionalidades, a maioria alemães.

Eles detectaram inicialmente cerca de 15 casos na tripulação e, com outras verificações, o número de pessoas infectadas subiu para 50, todas elas assintomáticas ou com sintomas leves.

Branco acrescentou que as autoridades permitiram que tripulantes e passageiros não infectados deixassem o navio de cruzeiro.

Os positivos foram transferidos para uma instalação terrestre, de acordo com a imprensa local.

O navio de cruzeiro, que espera substituir parte da tripulação, não deixará o porto até amanhã.

Por sua vez, a entidade Portos da Madeira comunicou ontem através do seu perfil no Facebook que esta embarcação cancelou a sua viagem ao arquipélago. EFE

