As autoridades do Paquistão aumentaram para 56 o número de mortos em um ataque a uma mesquita pertencente à minoria xiita ocorrido nesta sexta-feira durante orações por ocasião do santo dia do Islã, na cidade de Peshawar, no noroeste do Paquistão, que também deixou quase 200 feridos.

"Até agora, 56 pessoas morreram e 194 ficaram feridas. O ataque ocorreu às 13h07 (horário local, 5h07 de Brasília), durante as orações de sexta-feira", disse à Agência Efe o agente Ahsen Khan, do quartel-general da polícia de Peshawar.