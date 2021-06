O número de mortos na colisão de dois trens no sul do Paquistão ocorrida na segunda-feira subiu para 62, enquanto 28 pessoas continuam hospitalizadas, seis delas em estado grave, informaram nesta terça as autoridades locais.

Mohamed Usman Abdullah, vice-comissário de Ghotki, distrito onde ocorreu o acidente, disse à Agência Efe que o número de mortos aumentou para 62, após a descoberta de mais corpos durante a noite.