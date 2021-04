O número de migrantes venezuelanos que morreram no naufrágio de um barco que tentou chegar a Trinidad e Tobago, ocorrido na última quinta-feira, subiu para sete, enquanto pelo menos 11 pessoas ainda estão desaparecidas, informou o opositor David Smolansky nesta terça.

"Infelizmente confirmamos que já há sete refugiados mortos no naufrágio ao largo da costa do (estado do) Delta Amacuro", escreveu Smolansky em sua conta no Twitter, na qual relatou que haveria pelo menos 11 pessoas desaparecidas.