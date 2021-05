O número de mortes causadas pela passagem do ciclone Tauktae pela costa da Índia aumentou nesta quarta-feira para 81, depois que 45 óbitos foram confirmados na região de Gujarat, a mais afetada, e outros 22 no naufrágio de um navio do qual 63 tripulantes seguem desaparecidos.

As forças de salvamento recuperaram 22 corpos de tripulantes do navio P-303, que afundou na segunda-feira com 273 passageiros a cerca de 35 milhas da cidade de Mumbai, capital do estado de Maharashtra, devido à tempestade causada pela passagem do ciclone Tauktae pela costa indiana.