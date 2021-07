As equipes de busca que trabalham entre os escombros do edifício Champlain Towers South em Surfside, no sul da Flórida, conseguiram extrair mais sete corpos, elevando para 86 o total de mortos no desabamento.

"Este é um número espantoso e desolador que nos afeta muito, muito profundamente. A magnitude desta tragédia cresce todos os dias", disse Daniella Levine Cava, prefeita do condado de Miami-Dade, em entrevista coletiva concedida neste sábado.