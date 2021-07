As equipes resgate extraíram mais um corpo dos escombros do edifício que desabou em Surfside, no condado de Miami-Dade, na Flórida, elevando para 95 o total de mortos, informaram as autoridades nesta terça-feira.

Até o momento, 14 pessoas continuam desaparecidas desde o desabamento, ocorrido no dia 24 de junho. Ainda não se sabe se duas delas estavam no edifício no momento da queda.