As equipes de busca e resgate encontraram nesta quinta-feira mais um corpo entre os escombros do edifício residencial que desabou em Surfside, no estado da Flórida, elevando para 97 o número de mortos, segundo anunciou a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

"É uma perda de vidas assombrosa e desoladora", disse a governante, ao acrescentar que 90 vítimas já foram identificadas e 88 famílias foram notificadas.