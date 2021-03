O boliviano Erwin Tumiri, que sobreviveu ao desastre aéreo no qual morreu grande parte da delegação da Chapecoense que disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana de 2016, disse se sentir "muito abençoado" após sobreviver a outro acidente na última terça-feira, desta vez de ônibus e com saldo de 20 mortos.

Em entrevista à Agência Efe, Tumiri, que está internado em um hospital particular, lamentou as mortes ocorridas na queda do veículo de um barranco e disse sentir, "ao mesmo tempo, muita raiva", por não ser a primeira vez que a empresa de transportes se envolveu em um acidente do tipo.