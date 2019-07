O Partido Socialista Espanhol (PSOE) considera esgotada a negociação de um governo de coalizão com a coalização Unidas Podemos (UP), depois que na quinta-feira a posse de Pedro Sánchez como presidente do Governo fracassou por falta de acordo entre estas duas forças políticas de esquerda.

"Não há via nesse direção, tentamos um governo de coalizão e a Unidas Podemos fechou as portas", ressaltou nesta sexta-feira a vice-presidente do Governo interino, a socialista Carmen Calvo, em entrevista coletiva posterior à reunião semanal do Conselho de Ministros.