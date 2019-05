O Partido Socialista venceu neste domingo as eleições em Portugal para o Parlamento Europeu com 33,4% dos votos, uma vantagem de mais de 11 pontos percentuais sobre o Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita, em um pleito marcado por um recorde histórico de abstenção, de cerca de 70%.

Com a apuração praticamente concluída (99,8%), já é certo que os socialistas - que comandam o governo do país com o primeiro-ministro António Costa - mandarão seis deputados para a Eurocâmara, superando a marca de 2014, quando conseguiram 31,45% dos votos.