A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) classificou como contrária ao princípio da liberdade de imprensa a decisão do presidente Jair Bolsonaro de cancelar todas as assinaturas do jornal "Folha de S. Paulo" no governo federal.

Em comunicado, a SIP também criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tomou medida similar à adotada por Bolsonaro na semana passada contra os jornais "The New York Times" e "The Washington Post".

Para a SIP, as decisões dos dois presidentes são "atitudes discriminatórias". No caso de Bolsonaro, a organização considerou como agravante o fato de o presidente ter afirmado que cortaria a publicidade oficial da "Folha de S. Paulo".

A ameaça de excluir a "Folha" como um veículo que recebe publicidade do governo veio no dia seguinte à eleição, em entrevista ao "Jornal Nacional", da "Rede Globo", também constantemente atacada por Bolsonaro.

Na ocasião, Bolsonaro afirmou, em referência à "Folha", que "imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal".

Também ontem, em uma transmissão ao vivo realizada por meio do Facebook, o presidente brasileiro fez ameaçou anunciantes do jornal.

"Não vamos mais gastar dinheiro com esse tipo de jornal. E quem anuncia na Folha de S.Paulo presta atenção, está certo?", afirmou Bolsonaro.

O presidente da SIP, Christopher Barnes, afirmou que as decisões dos dois presidentes são uma "nova forma de estigmatização e descrédito da imprensa, que discrimina os veículos segundo seus critérios editoriais".

"Com essa atitude discriminatória, assim como as ameaças e insultos que eles proferem contra veículos e jornalistas, se corre o risco de que incentivem ações violentas contra a imprensa", afirmou Barnes.