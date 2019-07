Rio de Janeiro, 15 jul (EFE). O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta segunda-feira que um dos caminhos para resolver a crise política, econômica e social enfrentada pela Venezuela passa por encontrar algum país que continue abastecendo Cuba com petróleo.

"Cuba recebe 120 mil barris de petróleo por dia, que não usa e vende no mercado aberto. Então alguém tem que chegar, uma potência maior, não preciso dizer quem, conversar com os cubanos e dizer a eles: os senhores vão continuar recebendo petróleo, mas tirem seu grupo de lá", sugeriu Mourão em entrevista a correspondentes estrangeiros no Rio de Janeiro.