EFE Nashville (EUA) 23 out 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira, durante o último debate com o candidato democrata Joe Biden antes das eleições de 3 de novembro, que era a "pessoa menos racista" na sala onde foi realizado, na Universidade Belmont, em Nashville, no estado do Tennessee.

"Acho que tenho ótimos relacionamentos com todos, sou a pessoa menos racista nesta sala", afirmou.