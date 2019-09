A nave russa Soyuz MS-14 com o androide Fiodor como único ocupante pousou neste sábado (data local) nas estepes do Cazaquistão sem incidentes, informou a agência espacial da Rússia (Roscosmos) no Twitter.

A aterrissagem aconteceu à 0h32 (horário de Moscou; 18h32 de sexta-feira em Brasília), pouco mais de três horas depois de a nave deixar a Estação Espacial Internacional (ISS), à qual permaneceu acoplada durante 11 dias.