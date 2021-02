A empresa SpaceX colocou em órbita nesta quinta-feira 60 novos satélites e lançará amanhã outros 60, para integrar a rede de internet Starlink, que quando estiver completa será formada por 1.440 satélites.

Um foguete de duas fases Falcon 9 decolou de Cabo Cañaveral, no estado da Flórida, na madrugada desta quinta-feira (3h19 pelo horário de Brasília) com os satélites na ponta e, aproximadamente nove minutos depois, a primeira fase da nave aeroespacial pousou suavemente sobre a plataforma "Of Course I Still Love You", localizada no oceano Atlântico, a 630 km da costa.