O veículo Starhopper da SpaceX fez um salto de 20 metros no teste do foguete propulsor em Boca Chica Beach, no Texas, anunciou nesta sexta-feira o fundador da companhia Elon Musk.

"Bem-sucedido o voo de teste de Starhopper", escreveu Musk no Twitter. "As torres de água podem voar, já, já!".