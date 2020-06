O Sporting voltou aos gramados nesta quinta-feira com um empate com o Vitória de Guimarães em 2 a 2 fora de casa, no estádio Dom Afonso Henriques, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Português, que permaneceu interrompido desde o começo de março devido à pandemia do novo coronavírus.

Os 'Leões' estiveram em vantagem duas vezes, mas a equipe anfitriã buscou a igualdade nas duas. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o goleiro Douglas, ex-Santos, tentou matar a bola no peito fora da área, mas falhou e permitiu que Sporar tocasse para o gol vazio e fizesse 1 a 0.

O Guimarães buscou o empate pela primeira vez aos 32, o arqueiro da equipe lisboeta, Luis Maximiano, também deu bobeira, e João Carlos Teixeira deixou tudo igual.

Na etapa final, logo aos sete minutos, Sporar fez mais um, mas, aos 23, Edwards, ex-Tottenham, finalizou de maneira colocada e sacramentou o 2 a 2.

O Sporting, que teve o brasileiro Matheus Nunes entre os titulares, é quarto colocado do Português, com 43 pontos, três a menos que o Braga. Os 'Arsenalistas', que amanhã visitarão o Santa Clara, estariam classificados diretamente para a fase de grupos da Liga Europa caso o campeonato nacional terminasse hoje, enquanto os 'Leões' precisariam encarar a fase preliminar. Já o Guimarães vem em sexto, com 38.