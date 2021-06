A Argentina receberá no início da próxima semana um novo lote de doses do segundo componente da Sputnik V, segundo fontes do governo e da equipe que desenvolve a vacina russa contra a covid-19.

Nos últimos dias, a incerteza aumentou no país devido ao atraso na chegada das segundas doses, já que, embora desde o final de dezembro, quando teve início a campanha de vacinação, foram recebidas 7.875.585 do primeiro componente, até agora chegaram apenas 1.540.160 do segundo.