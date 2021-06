Com gols de Raheem Sterling e Harry Kane, a Inglaterra venceu a Alemanha por 2 a 0 nesta segunda-feira, no estádio de Wembley, e se classificou para as quartas de final da Eurocopa.

Na próxima fase, a seleção inglesa enfrentará no sábado a vencedora do duelo entre Suécia e Ucrânia, que se enfrentam em Glasgow, na Escócia, nesta tarde.