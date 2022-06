O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse nesta segunda-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "compreende as consequências de atacar um país aliado", ao comentar as tensões entre o país e a Lituânia sobre o controle de mercadorias que entram e saem do enclave russo de Kaliningrado.

A medida, que a Lituânia defende como uma aplicação das sanções da UE a Moscou, foi descrita como "ilegal e sem precedentes" pelo Kremlin, que ameaçou o país báltico com represálias.