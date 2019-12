A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, afirmou nesta terça-feira que "no final desta semana" apresentará a "proposta democrática" para solicitar formalmente ao governo do Reino Unido a realização de um segundo referendo de independência na Escócia.

Em discurso no Parlamento escocês, Sturgeon afirmou que o resultado das eleições da semana passada, nas quais o Partido Conservador ganhou com maioria absoluta e o Partido Nacionalista Escocês - ao qual pertence a premiê - conseguiu a maior parte dos votos na Escócia, mostra que "o futuro" desejado pelos escoceses "é muito diferente do que o de grande parte do resto do Reino Unido".

"Por isso, no final desta semana, em linha com os repetidos mandatos eleitorais, reforçados mais uma vez na quinta-feira passada, divulgarei a proposta democrática detalhada para uma transferência de poder de Westminster a este Parlamento que permita um referendo de independência que cumpra a legalidade", anunciou.

Nas eleições, o Partido Nacionalista Escocês ganhou 47 dos 59 lugares reservados para esta região, aumentando em 13 a presença na Câmara dos Comuns britânica, onde é a terceira maior força.

O SNP interpretou os resultados como um apoio à sua proposta de realizar um novo referendo sobre a independência, assim como uma confirmação de que os escoceses não querem sair da União Europeia, o que é praticamente certo de acontecer devido à ampla maioria do partido do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Em conversa por telefone após as eleições, Johnson, cujo acordo é indispensável, disse a Sturgeon que não concordaria em negociar um segundo referendo, argumentando que em 2014 foi realizada uma consulta obrigatória na qual 55% da população rejeitou a separação.

No entanto, para a líder independentista, a região merece "ter o direito de considerar a alternativa da independência", uma vez que o governo britânico tratou com "desprezo" a "vontade" dos cidadãos escoceses que votaram esmagadoramente - 62% - para permanecer no bloco.

"Durante todo o processo do Brexit, Westminster ignorou os desejos do povo escocês e as opiniões deste Parlamento", afirmou a premiê.