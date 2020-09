As autoridades do Sudão decidiram cortar o sinal de internet móvel em todo o país durante três horas por dia, entre hoje e o dia 24 de setembro, para impedir que os alunos colem durantes as provas de acesso a universidades.

"Recebemos ordens das autoridades superiores do país para interromper o serviço dados móveis para telefones, mas a internet por cabos funcionará normalmente", explicou à Agência Efe uma fonte anônima que trabalha no órgão que regula as comunicações no país africano.