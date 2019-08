Em uma sala cheia de altos cargos estrangeiros e sob fortes medidas de segurança, a oposição civil do Sudão e a junta militar que ocupa o poder no país ratificaram neste sábado a Constituição que servirá de roteiro para os próximos três anos e três meses de transição.

É o tiro de largada para três dias de importantes eventos que continuarão no domingo, com a dissolução da junta e a formação do Conselho Soberano, e que estabelecerão as bases para um período de transição após o Exército ter derrubado o presidente Omar al Bashir com um golpe de Estado em abril.