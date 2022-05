O presidente da Finlândia, Sauli Niinisto (e), e o presidente do parlamento da Suécia, Andreas Norlen, nesta quarta-feira. EFE/Anders Wiklund

Os embaixadores da Suécia e Finlândia junto à Otan entregaram nesta quarta-feira as solicitações de ingresso na aliança, em ato realizado em Bruxelas, na Bélgica, que teve a participação do secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

A solenidade foi exibida ao vivo através do site da Otan e realizada depois do parlamento finlandês aprovar a adesão à aliança, e do governo sueco anunciar a decisão de também pedir a entrada na organização.