A Suécia apresenta uma taxa de mortalidade por Covid-19 de 56,98 por 100 mil habitantes, cinco vezes maior do que a da Dinamarca e nove vezes maior do que a da Finlândia. EFE/Arquivo

A Suécia, que adotou uma estratégia mais suave no combate à pandemia de Covid-19, registrou no primeiro semestre de 2020 a maior taxa de mortalidade dos últimos 150 anos, informou nesta quinta-feira o Escritório Nacional de Estatística do país.

Segundo dados oficiais, 51.405 pessoas morreram na Suécia até junho, 4.600 a mais do que a média dos últimos cinco anos e uma quantidade que não era alcançada desde 1869. O primeiro semestre daquele ano teve 55.431 mortes, em meio a uma fome provocada por três anos consecutivos de colheitas ruins.