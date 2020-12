O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, anunciou nesta quinta-feira que os alunos do ensino médio passarão a ter aulas à distância, em medida que visa reduzir a propagação do novo coronavírus no país.

"Confio que os alunos secundaristas estejam prontos e entendam que isso não são férias prolongadas de Natal. Não há liberação para fazerem festas com amigos. Seguirão tendo aulas e deverão estudar", afirmou o chefe de governo.