O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, anunciou nesta segunda-feira que, a partir da próxima semana, serão proibidas as reuniões públicas com mais de oito pessoas, em medida para tentar conter a propagação do novo coronavírus.

Esta é a segunda proibição decretada em menos de duas semanas pelo governo do país, após a proibição da venda de álcool por estabelecimentos a partir de 22h (hora local), além do fechamento de bares, restaurantes e boates a partir de 22h30.