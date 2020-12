Os colégios de ensino secundário suecos ficarão fechados a partir desta segunda-feira até o dia 6 de janeiro por iniciativa do governo, que adotou diversas restrições nas últimas semanas devido à segunda onda do novo coronavírus, que já causou mais de 7 mil mortes no país.

A medida busca frear a propagação do vírus em um grupo etário altamente contagioso e reduzir a aglomeração, em meio a um quadro que começa a se assemelhar ao da primavera passada, quando a Suécia era o país mais afetado da Escandinávia.