A presidente da Suíça, Simonetta Sommaruga, anunciou nesta sexta-feira o endurecimento de restrições sociais, devido ao aumento da propagação do novo coronavírus no país, em meio a um temor de que as festas de fim de ano piorem ainda mais as situação.

Com as medidas divulgadas hoje, que já terão início a partir das primeiras horas de amanhã e valerão até 22 de janeiro, restaurantes, bares, lojas, museus, bibliotecas e outros estabelecimentos em que pode haver concentração de pessoas, deverão fechar às 19h (hora local).