A Suíça anunciou nesta segunda-feira a proibição da entrada de viajantes procedentes do Reino Unido e da África do Sul para evitar a propagação da nova variante do coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, identificada nesses países.

O governo suíço também ordenou que todas as pessoas que tenham chegado desses mesmos países a partir do dia 14 de dezembro permaneçam em quarentena por dez dias.

As autoridades temem que a variante descoberta se propague com mais facilidade por ter coincidido com um forte aumento do número de casos em Londres.

Como medida de precaução, a Suíça também proibiu todas as viagens turísticas a esses dois países, assim como os voos que os tenham como origem ou destino.

No entanto, o governo suíço estuda abrir exceções aos cidadãos britânicos e sul-africanos que estão na Suíça e às pessoas com domicílio na Suíça que estejam nesses dois países.