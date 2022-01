Desmond Tutu foi um "cruzado pela liberdade, justiça e paz", disse o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, durante o funeral oficial realizado neste domingo do hoje para dar a última despedida solene ao arcebispo emérito.

Com uma missa de réquiem celebrada na Catedral Anglicana de São Jorge, na Cidade do Cabo, a África do Sul se despediu de Tutu, que faleceu no dia 26 de dezembro naquela mesma cidade aos 90 anos.

Ramaphosa destacou o apoio do arcebispo a uma longa lista de causas, o que levou "grupos de ativistas do clima e LGBTQIA+" a homenagear aquele que foi "um ser humano humilde e corajoso que falou pelos oprimidos (...) de mundo", disse o presidente.

Seguindo a vontade de Tutu, que havia pedido que não fosse gasto dinheiro desnecessariamente em seu funeral, o caixão escolhido foi um modelo de madeira muito simples e durante a cerimônia não houve outros discursos além do presidente sul-africano.

Naomi Tutu, filha do arcebispo, agradeceu as expressões de carinho recebidas durante esses dias.

"Nós compartilhamos (Tutu) com o mundo e vocês compartilharam conosco um pouco do amor que sentimos por ele", disse a filha de Desmond Tutu, visivelmente emocionada.

Algumas das leituras da missa foram feitas por outras figuras proeminentes e próximas de Tutu, como a ex-presidente irlandesa Mary Robinson, a ativista moçambicana Graça Machel - viúva de Nelson Mandela - e a ministra da Infraestrutura e ex-prefeita da Cidade do Cabo Patricia de Lille. EFE

