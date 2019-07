O sultão de Pahang, Tengku Abdullah, foi coroado nesta terça-feira o 16º rei da Malásia, cargo que ocupará por cinco anos e pelo qual foi proclamado no mês de janeiro, após inesperada renúncia de seu antecessor.

Em uma ostentosa cerimônia no palácio nacional de Kuala Lumpur, residência oficial do monarca, Abdullah de Pahang, de 60 anos, usava um traje tradicional na cor preta com bordados dourados.