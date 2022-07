Liz Truss (C). EFE/NEIL HALL

O ex-ministro da Economia britânico Rishi Sunak e a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, são os dois finalistas na disputa pela liderança do Partido Conservador e o cargo de primeiro-ministro, de acordo com os resultados da última votação entre os deputados do grupo, realizada nesta quarta-feira.

Sunak se tornou o favorito do grupo parlamentar conservador na Câmara dos Comuns com 137 votos, contra 113 para Truss, que conseguiu desbancar de última hora a secretária de Estado para a Política Comercial, Penny Mordaunt, que recebeu 105.