O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está em seu ponto mais baixo de aprovação, 40%, após os protestos contra a discriminação racial e a violência policial ocorridos por todo o país e em meio ao aumento dos casos de Covid-19.

Trump tem atualmente 58% de desaprovação, de acordo com a mais recente pesquisa realizada pelo Marist Institute for Public Opinion (MIPO) em parceira com a rádio pública nacional "NPR" e a "PBS NewsHour".