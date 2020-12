Londres, 23 dez (EFE). - Os supermercados britânicos correm o risco de ficar sem produtos frescos, como frutas e vegetais até o final da semana, de acordo com relatos de executivos do varejo ao Departamento de Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais do Reino Unido nesta quarta-feira.

"O jantar de Natal de todos está seguro", disse Andrew Opie, membro do UK Retail Consortium.