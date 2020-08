Um juiz espanhol adiou para 28 de setembro o depoimento da empresária alemã Corinna Larsen, suposta ex-amante do rei Juan Carlos I da Espanha, como parte da investigação das gravações em que ela supostamente fala sobre contas bancárias do ex-chefe de Estado na Suíça.

O magistrado Manuel García Castellón, da Audiencia Nacional, havia convocado Larsen para o dia 8 do mesmo mês para esclarecer um possível pedido feito ao ex-comissário de polícia espanhol José Villarejo para obter informações sobre uma pessoa de nacionalidade espanhola, de acordo com as conversas gravadas.